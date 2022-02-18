"Брехня і провокація": Україна спростовує заяви бойовиків про свій наступ і диверсії на хімоб'єктах

"Брехня і провокація": Україна спростовує заяви бойовиків про свій наступ і диверсії на хімоб'єктах

Підрозділи Об'єднаних сил дотримуються Мінських угод та норм міжнародного гуманітарного права.

На тлі загострення на Донбасі українська влада спростовує заяви окупаційної "влади" про нібито наступ і диверсії на хімічних об'єктах.

Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба у п’ятницю, 18 лютого.

"Ми категорично спростовуємо повідомлення російської пропаганди про нібито наступальні операції України або диверсії на хімічному виробництві. Україна не проводить і не планує жодних подібних дій на Донбасі. Ми повністю віддані виключно дипломатичному врегулюванню", ­– наголосив міністр.

Водночас у Генштабі ЗСУ повідомили, що підрозділи Об'єднаних сил дотримуються Мінських угод та норм міжнародного гуманітарного права.

"Отже, заяви про нібито обстріли населених пунктів з боку Збройних Сил України є відвертою брехнею та провокацією, відповідальність за яку несе Росія – країна-окупант", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 18 лютого окупанти поширили інформацію про нібито спроби диверсій на хімічних об'єктах заводу "Стірол" у Горлівці та на нафтобазі в Оленівці.

Цього ж дня атажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін заявив про евакуацію населення до Росії.

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