"Брехня і провокація": Україна спростовує заяви бойовиків про свій наступ і диверсії на хімоб'єктах

Підрозділи Об'єднаних сил дотримуються Мінських угод та норм міжнародного гуманітарного права.
На тлі загострення на Донбасі українська влада спростовує заяви окупаційної "влади" про нібито наступ і диверсії на хімічних об'єктах.
Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба у п’ятницю, 18 лютого.
"Ми категорично спростовуємо повідомлення російської пропаганди про нібито наступальні операції України або диверсії на хімічному виробництві. Україна не проводить і не планує жодних подібних дій на Донбасі. Ми повністю віддані виключно дипломатичному врегулюванню", – наголосив міністр.
Водночас у Генштабі ЗСУ повідомили, що підрозділи Об'єднаних сил дотримуються Мінських угод та норм міжнародного гуманітарного права.
"Отже, заяви про нібито обстріли населених пунктів з боку Збройних Сил України є відвертою брехнею та провокацією, відповідальність за яку несе Росія – країна-окупант", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 18 лютого окупанти поширили інформацію про нібито спроби диверсій на хімічних об'єктах заводу "Стірол" у Горлівці та на нафтобазі в Оленівці.
Цього ж дня атажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін заявив про евакуацію населення до Росії.
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