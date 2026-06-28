Війська РФ не змогли просунутися на жодному з напрямків фронту / © Associated Press

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Масштабні наступальні операції окупаційної армії на кількох ділянках фронту повністю зупинилися без жодних територіальних здобутків. Натомість українські військові успішно проводять жорсткі контратаки та методично знищують ворожу логістику глибоко в тилу противника.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Зупинка наступу та брехня РФ

На півночі Харківської та Сумської областей російські загарбники марно намагалися прорвати оборону. Українським захисникам вдалося зупинити ворога та перейти у контрнаступ поблизу Козачої Лопані і Земляного Яру. Водночас Сили оборони завдали потужних ударів по російському командному пункту та складу пального у Бєлгородській області.

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Схожа ситуація спостерігається і в Донецькій області, де окупанти безрезультатно штурмували позиції на Слов’янському, Покровському та Новопавлівському напрямках. Не маючи реальних успіхів, російська пропаганда почала масово створювати інформаційні фейки. Зокрема, ворог поширює згенеровані штучним інтелектом відео, у яких заявляє про нібито захоплення Покровська та інших населених пунктів.

Знищення логістики на півдні та в Криму

На окупованій частині Запорізької області українські війська продовжують активно руйнувати транспортні шляхи противника. Завдяки точним ударам безпілотників та артилерії вдалося частково зруйнувати важливий міст на трасі Ростов-Крим. Також захисники спопелили кілька російських логістичних вантажівок, суттєво ускладнивши забезпечення ворожого угруповання.

Окрему увагу Сили оборони приділяють послабленню військового потенціалу окупантів у Криму. Точні далекобійні удари пошкодили російську систему протиповітряної оборони та критично важливі резервуари з пальним поблизу Феодосії і Керчі. Через ці атаки на окупованому півострові почалися серйозні перебої з електропостачанням, які змусили владу запровадити графіки відключень.

Нагадаємо, Сирський розкрив безпрецедентні зміни в тактиці бойових дій, які змусили сучасні армії повернутися до методів минулого століття. Через стрибок у розвитку дронів обидві сторони конфлікту наразі практично втратили можливість використовувати важку бронетехніку для великих проривів і змушені йти у штурми ногами, як у Першу світову.

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