Бренди, які не гребували співпрацювати із фашистами, і зараз обходять санкції та торгують з росіянами

Бренди, які не гребували співпрацювати із фашистами, і зараз обходять санкції та торгують з росіянами

Всесвітньовідомі бренди нібито проти росіян, та виявляється насправді, це не так.

Російські блогери на весь світ голосять, як їх принижує бренд "Шанель", бо в одному з магазинів Арабських Еміратів змусили підписати листа про заборону носити сумку в Росії. Представники модного дому інцидент не прокоментували. Та в улюбленому місті шопінгу заможних росіян – Мілані, таких обмежень не просто немає, перед клієнтами із РФ ще й вибачаються.

Про це йдеться в ТСН.

У Мілані незліченна кількість магазині. Російських перекупників, якими представились журналісти ТСН, тут радо зустрічають і готові їм все продавати попри санкції.

Баленсіага - один з небагатьох магазинів, який працював і під час Другої світової війни в Парижі. Із історичних фактів, які наводить британське видання «Індепендент», Крістобаль Баленсіага вже шив сукні для дружини генерала Франко, який підтримував фашистів, і без проблем перейшов на обслуговування пасій нацистських генералів.

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Сучасний консультант в Баленсізі почувши, що клієнтки із Росії перепитав, чи зараз вони живуть в Італії. «А, ну тоді для нас ви італійки», - каже продавець.

А у дизайнера Крістіана Діора була особиста драма пов’язана з нацистами. У Книзі «Міс Діор. Історія про сміливість і кутюр’є» описана біографія його сестри Катрін, яка належала до французького супротиву – її викрали та катували фашисти. Але сам Діор ніколи не висловлювався з приводу режиму. Ба більше – став одним з небагатьох дизайнерів, кому нацисти дозволяли працювати в окупованому Парижі.

Почувши російську в бутику «Діор», з’являється консультантка з Литви. Вона лише попереджає, що не буде повернення такс-фрі. Російські кредитки, каже, приймають, якщо вони не заблоковані, й дуже вибачаються, що такий несправедливий Євросоюз заборонив повертати росіянам податок на додану вартість - це фактична знижка для усіх нерезидентів. Ідею, використати українців для повернення такс-фрі – підтримує.

. Французький модний дім «Луі Вітон» дуже негативно сприймає згадки їхньої тісної співпраці фашистами. Під час написання біографічної книги «Луі Вітон французька сага» авторка Стефані Бонвічіні, зробила відкриття: бренд підтримував режим Віші, який відповідав за депортацію французьких євреїв. Також, члени родини Vuitton активно підтримували маріонетковий уряд на чолі з маршалом Філіппом Петеном, прислужником Гітлера, і заробляли, виготовляючи предмети розкоші окупантам. Відтак - це був єдиний магазин, котрому дозволили розміститися у готелі «Дю Пак», поруч зі штаб кватирою французьких чиновників.

«Луі Вітон» оскандалився вже на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну – видав колекцію браслетів з орківською літерою Z. Яку досі не зняв з продажу. В бутику теж консультант «стелиться» перед росіянами. На прохання, дістав усі рюкзаки, що є в наявності, і всі радо продасть, теж сумнівається, чи вдасться отримати такс-фрі. В іншому – жодних проблем. «Звичайно, ви що , звичайно продам», - каже продавчиня.

Дивуватися марно, адже один з власників бренду - Антуана Арно -одружений з відомою російською моделлю Водяновою. Тож своїм тут раді.

Магазин "Гучі" також не відзначився своєю підтримкою до українців. Консультантка італійка радо шукає п’ять пар кросівок і навіть обіцяє такс-фрі.

Під час другої світової, як описано у книзі французского журналіста Хэла Вона «У ліжку з ворогом: таємна війна Коко Шанель», дизайнерку завербувала нацистська воєнна розвідка. Жінка була коханкою німецького офіцера Гюнтера фон Дінклаге.

Чи насправді всесвітньовідомі бренди проти росіян

"Шанель", який ніби-то зарекомендував себе суворою позицією до росіян, коли продавці в Дубаї вимагали розписку, що сумочка не поїде до Росії, російські блогери показово різали сумки цього бренду, та виявляється, дарма.

Російськомовних клієнтів зустрічає консультантка з Білорусі і каже, що до 10 тисяч євро готові продати все і росіянам і білорусам. Бо ненависті до них немає. «Ми не ненавидимо абсолютно, це не наше рішення, ми повинні адаптуватися до законів… Коли не буде більше санкцій, ми з радістю відкриємо наші бутики і дозволятимемо продаж… Нам теж некомфортно у цій ситуації», - каже продавчиня.

Виходить, що всі ці поодинокі непродажі росіянам - аж ніяк не політика брендів. Хіба що – позиція окремих магазинів, чи навіть продавців.

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