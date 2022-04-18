Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Бренди, які не гребували співпрацювати із фашистами, і зараз обходять санкції та торгують з росіянами

Дата публікації
Перегляди
2467
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Бренди, які не гребували співпрацювати із фашистами, і зараз обходять санкції та торгують з росіянами

Всесвітньовідомі бренди нібито проти росіян, та виявляється насправді, це не так.

Російські блогери на весь світ голосять, як їх принижує бренд "Шанель", бо в одному з магазинів Арабських Еміратів змусили підписати листа про заборону носити сумку в Росії. Представники модного дому інцидент не прокоментували. Та в улюбленому місті шопінгу заможних росіян – Мілані, таких обмежень не просто немає, перед клієнтами із РФ ще й вибачаються.

Про це йдеться в ТСН.

У Мілані незліченна кількість магазині. Російських перекупників, якими представились журналісти ТСН, тут радо зустрічають і готові їм все продавати попри санкції.

Баленсіага - один з небагатьох магазинів, який працював і під час Другої світової війни в Парижі.  Із історичних фактів, які наводить британське видання «Індепендент», Крістобаль Баленсіага вже шив сукні для дружини генерала Франко, який підтримував фашистів, і без проблем перейшов на обслуговування пасій нацистських генералів.

Сучасний консультант в Баленсізі почувши, що клієнтки із Росії перепитав, чи зараз вони живуть в Італії. «А, ну тоді для нас ви італійки», - каже продавець.

А у дизайнера Крістіана Діора була особиста драма пов’язана з нацистами. У Книзі «Міс Діор. Історія про сміливість і кутюр’є» описана біографія його сестри Катрін, яка належала до французького супротиву – її викрали та катували фашисти. Але сам Діор ніколи не висловлювався з приводу режиму. Ба більше – став одним з небагатьох дизайнерів, кому нацисти дозволяли працювати в окупованому Парижі.

Почувши російську в бутику «Діор», з’являється консультантка з Литви. Вона лише попереджає, що не буде повернення такс-фрі. Російські кредитки, каже, приймають, якщо вони не заблоковані,  й дуже вибачаються, що такий несправедливий Євросоюз заборонив повертати росіянам податок на додану вартість  - це фактична знижка для усіх нерезидентів. Ідею, використати українців для повернення такс-фрі – підтримує.

. Французький модний дім «Луі Вітон» дуже негативно сприймає згадки їхньої  тісної співпраці фашистами. Під час написання біографічної книги «Луі Вітон французька сага» авторка Стефані Бонвічіні, зробила відкриття: бренд підтримував режим Віші, який відповідав за депортацію французьких євреїв. Також, члени родини Vuitton активно підтримували маріонетковий уряд на чолі з маршалом Філіппом Петеном, прислужником Гітлера, і заробляли, виготовляючи предмети розкоші окупантам.  Відтак - це був єдиний магазин, котрому дозволили розміститися у готелі «Дю Пак», поруч зі штаб кватирою французьких чиновників.

«Луі Вітон» оскандалився вже на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну – видав колекцію браслетів з орківською літерою Z. Яку досі не зняв з продажу. В бутику теж консультант «стелиться» перед росіянами. На прохання, дістав усі рюкзаки, що є в наявності, і всі радо продасть, теж сумнівається, чи вдасться отримати такс-фрі. В іншому – жодних проблем. «Звичайно, ви що , звичайно продам», - каже продавчиня.

Дивуватися марно, адже один з власників бренду - Антуана Арно -одружений з відомою російською моделлю Водяновою. Тож своїм тут раді.

Магазин "Гучі" також не відзначився своєю підтримкою до українців. Консультантка італійка радо шукає п’ять пар кросівок і навіть обіцяє такс-фрі.

Під час другої світової, як описано у книзі  французского журналіста Хэла Вона «У ліжку з ворогом: таємна війна Коко Шанель», дизайнерку завербувала нацистська воєнна розвідка. Жінка була коханкою німецького офіцера  Гюнтера фон Дінклаге.

Чи насправді всесвітньовідомі бренди проти росіян

Чи насправді всесвітньовідомі бренди проти росіян

"Шанель", який ніби-то зарекомендував себе суворою позицією до росіян, коли продавці в Дубаї вимагали розписку, що сумочка не поїде до Росії, російські блогери показово різали сумки цього бренду, та виявляється, дарма.

Російськомовних клієнтів зустрічає консультантка з Білорусі і каже, що до 10 тисяч євро готові продати все і росіянам і білорусам. Бо ненависті до них немає. «Ми не ненавидимо абсолютно, це не наше рішення, ми повинні адаптуватися до законів… Коли не буде більше санкцій, ми з радістю відкриємо наші бутики і дозволятимемо продаж… Нам теж некомфортно у цій ситуації», - каже продавчиня.

Виходить, що всі ці поодинокі непродажі росіянам - аж ніяк не політика брендів. Хіба що – позиція окремих магазинів, чи навіть продавців.

Читайте також:

Кремль готовий бомбити міста в РФ, аби виправдати війну в Україні

З церкви на території військового ліцею у Києві "попросили" священника МП, який заперечував війну

У звільнених селах на Київщині досі не можуть перепоховати вбитих через заміновані росіянами цвинтарі

У Римі пекарні напекли пасок за львівським рецептом, а у Ватикані зазвучала українська

На звільнених територіях почали відновлювати мости і дороги: завданих збитків вже на 875 мільярдів гривень

Наступна публікація