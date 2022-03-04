Бренсон підтримав Україну: "Росія повинна відчути всю силу економічної та соціальної ізоляції"

Вільний світ повинен зробити все можливе, щоб змусити Путіна та його прихильників змінити курс і припинити цю війну, заявив мільярдер.

Засновник компанії Virgin Galactic, мільярдер Річард Бренсон виступив на підтримку України, її суверенітету. Та територіальної цілісності, а також висловився за найсильніші санкції проти РФ, її лідерів та економіки.

Про це йдеться у зверненні Бренсона 4 березня.

Бізнесмен констатував, що російське вторгнення до України триває другий тиждень. І часто жахливі зображення, які ми бачимо зараз, є яскравим нагадуванням про те, що ми не маємо справу зі "спеціальною військовою операцією", як це називає президент Путін. Це повна загарбницька війна, неспровокований напад, розпочатий однією нацією проти свого мирного сусіда.

"Я не залишив жодних сумнівів у своїй позиції з цього приводу. Я твердо підтримую суверенітет України як незалежної нації, право її народу обирати свою долю, вільну від стороннього втручання. Тому я виступаю за найсильніші санкції проти Росії, її лідерів та її економіки. Вільний світ повинен зробити все можливе, щоб змусити Путіна та його прихильників змінити курс і припинити цю війну. Кровопролиття має припинитися зараз. Воєнні злочини повинні припинитися. Російські війська повинні відступити", ­– йдеться у зверненні Бренсона.

"Щоб це сталося, Росія повинна відчути всю силу економічної та соціальної ізоляції. Я достатньо дорослий, щоб пам’ятати, як міжнародні санкції та послідовний бойкот нарешті поставили на коліна режим південноафриканського апартеїду. Перед нами стоїть завдання набагато більшого масштабу, але його можна вирішити, якщо ми всі разом і окремо робимо обґрунтований вибір продуктів, які ми споживаємо, і послуг, які ми використовуємо", ­– наголосив мільярдер.

Водночас Бренсон додав, що його підтримка ефективних, жорстких санкцій не зменшує його "співчуття до російського народу, багатьох мільйонів тих, хто не просив цього протистояння, і хто тепер бачить своє повсякденне життя вирваним і зміненим, можливо, на дуже довгий час".

"Звичайно, росіяни не бояться, що касетні бомби розірвуть їх на вулиці. Жодні ракети не влучать у їхні будинки, коли вони сядуть вечеряти зі своїми близькими. Це повсякденний терор, з яким доводиться жити українцям саме в цей момент. Це той вид терору, який травмуватиме багатьох на довгі роки", – зауважив бізнесмен.

Він також заявив, що не бачить серед росіян ентузіазму щодо розв’язаної Путіним війни, натомість бачить страх.

"Я дивлюся на хлоп’ячі обличчя полонених російських солдатів, які зі сльозами кличуть своїх матерів, і дивлюся на тисячі тих, хто кидає виклик гнобителю і демонструє мир у Санкт-Петербурзі та Москві, і я ніде не бачу ентузіазму щодо війни Путіна. Все, що я бачу, ­– це страх, занепокоєння та розчарування людей, які вирушили в саморуйнівну подорож, на яку навіть деякі з найбільш послідовних прихильників Путіна ніколи не підписувалися", – йдеться у зверненні.

Бренсон переконаний, що війна Путіна завжди була війною проти власного народу, проти голосів, які попереджали про його амбіції та закликали до більш мирного курсу.

"Протягом двох десятиліть Путін створив систему контролю, залякування, пригнічення та дезінформації, яка майже замовкла, якщо не вбила, його критиків і поставила всю Росію в ситуацію, яка зараз загрожує задушити останні рештки громадянського суспільства і вільної преси. Зрозуміло: оскільки повсякденні жахи війни позбавляють українців гідності, звичайних росіян повільно, але безперервно позбавляли їхньої гідності, оскільки країна сповзала до тоталітаризму", ­– йдеться у зверненні бізнесмена.

Він наголосив, що українці заслуговують на гідність суверенітету та миру. Народ Росії заслуговує на гідність свободи. Оскільки світ шукає способів назавжди покласти край цьому конфлікту та зберегти мир, ми повинні знайти шляхи для досягнення обох.

"Я пишаюся тим, що ми підтримуємо народ України, зокрема через пожертви Virgin Unite на Червоний Хрест і "Таблеточки", і закликаю всіх робити все можливе для підтримки https://www.withukraine.org/uk", – додав Бренсон.