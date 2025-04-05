Бреше та вбиває: в Геншабі розповіли, як Росія намагається виправдати свої злочини

Наслідки російського ракетного удару по Кривому Рогу: загинули 18 людей, серед них 9 дітей

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Міноборони Росії знову поширює брехливі заяви про нібито “порушення” Україною домовленостей щодо енергетичної інфраструктури. Усе це – чергова спроба Кремля відвернути увагу світу від своїх воєнних злочинів та масових атак на мирних українців.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Так, окупанти звинуватили Сили оборони України у “14 ударах” по енергетичних об’єктах Росії. Проте це – фейк, який не має жодного підтвердження. Насправді, українські захисники завдають ударів виключно по військових цілях.

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Водночас, саме Росія продовжує цинічні атаки на цивільну інфраструктуру України.

4 квітня російські війська здійснили жорстокий напад на Кривий Ріг, застосувавши балістичну ракету “Іскандер-М” з касетною бойовою частиною. Цей тип зброї розрахований на масове ураження території, що призвело до величезних жертв серед мирного населення.

Наслідки атаки:

Загинули 18 людей, з них 9 дітей.

62 особи поранені, у тому числі 12 дітей.

38 постраждалих перебувають у тяжкому стані.

За минулу добу російська армія здійснила масштабні атаки по всій території України:

92 ударні БпЛА “Shahed”.

171 керована авіабомба.

6353 артилерійські обстріли.

Під ударом опинилися: Суми, Харків, Дніпро, Полтава, Київ, Запоріжжя, Херсон, Чернігів, Житомир та інші міста.

Росія продовжує порушувати міжнародне право та знищувати цивільну інфраструктуру України, намагаючись звинуватити у своїх злочинах Київ.

Москва вкотре маніпулює фактами, щоб виправдати власну агресію та масові вбивства. Кремль намагається перекласти відповідальність за затягування війни на Україну, використовуючи фейкові заяви.

Нагадаємо, у Службі зовнішньої розвідки України також наголосили, що на початку квітня Росія почала масовану інформаційну атаку, спрямовану проти України. Українському суспільству та світовій громадськості російські спецслужби намагаються нав’язати думку, що Київ не бажає вести переговори щодо завершення війни.