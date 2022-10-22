Брешуть і шантажують: Росія вимагає від ООН не розслідувати закупки нею іранського озброєння

Росія вимагає від ООН не розслідувати закупки нею іранського озброєння і традиційно вдається до брехні і шантажу, йдеться в ТСН.

Москву спіймали на гарячому, адже вона прямо порушила резолюцію Радбезу, що забороняє купувати озброєння в Ірану.

Напередодні пізно ввечері в Нью-Йорку відбулося засідання з цього приводу. Представник країни-агресорки на ньому виступив категорично проти розслідування і пригрозив Генсеку ООН, якщо він на це зважиться, "переглядом стосунків".

Україна ж запрошує міжнародні моніторингтові місії не лише для дослідження іранських дронів, але й на Каховську гідроелектростанцію - посол України повідомив ООН, що її дамба замінована і ставить під загрозу затоплення південь України.

Те, що Іран поставив дрони Росії, і навіть прислав до тимчасово окупованого Криму своїх інструкторів навчати росіян їх пілотувати, у Сполучених Штатів сумнівів немає. Їхня розвідка зафіксувала цю оборудку ще на етапі її укладання. Більше того, координатор Ради Нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі цього тижня повідомив , що в них є дані, начебто Росія збирається купити в Ірану ще більше безпілотників, а також ракети класу земля-земля. Докази іранського походження озброєнь потрібні не для власного розуміння, а для фіксації чергових воєнних злочинів Росії, а також - порушення резолюції Ради Безпеки ООН. Адже постачання зброї з та до ірану заборонене рішенням Радбезу ООН ще з 2015 року, і тоді за це голосувала і сама Росія.

Неспроможний заперечити цей факт, російський посол в ООН Небензя вдався до звичної тактики - брехати. Він заявив, що Росія не купувала зброю в Ірану, такої ж версії тримається й продавець. Втім, дипломати кількох країн, включно з Україною, закликали Секретаріат ООН це питання розслідувати.

"На додачу до знайдених в Україні залишків цих безпілотників, які можна легко ідентифікувати, існує значна кількість загальнодоступної документації, включаючи фотографії та відеозаписи використання безпілотників проти України. ООН повинна розслідувати будь-які порушення резолюцій Ради Безпеки ООН. І ми не повинні дозволити Росії чи іншим перешкоджати або погрожувати ООН у виконанні покладених на неї обов’язків", - заявив заступник постійного представника США в ООН Джефрі Делорентіс.

Російський посол заявив, вони категорично проти розслідування, бо в ООН на це начебто немає мандату і пригрозив, якщо Генсек Антоніу Гуттериш погодиться, Росія "перегляне із ним стосунки" - це звучить як пряма погроза у світлі того, що термін дії зернової угоди, укладеної під егідою ООН, завершується у листопаді, і сторони активно працюють над її продовженням.

Речник Гуттериша наразі відповів у загальних рисах, мовляв, завжди готові перевірити інформацію, яку надають члени ООН.

Український посол Сергій Кислиця попередив, допоки Радбез обговорює постачання зброї з Ірану, Росія готує нову техногенну катастрофу, замінувавши дамбу Каховської ГЕС.

"Дамба цієї електростанції вміщує близько 18 мільйонів кубічних метрів води. Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, понад 80 населених пунктів, у тому числі Херсон, де проживають сотні тисяч людей, опиняться в зоні стрімкого затоплення. Водопостачання значної частини півдня України може бути зруйновано. Цей російський теракт може залишити Запорізьку АЕС без води для охолодження, оскільки ця вода береться з Каховського водосховища", - постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.

Сполучені Штати пообіцяли посилити санкційний тиск на Росію та Іран за їхні збройні оборудки. Вони також працюють над тим, як допомогти Україні максимально ефективно захищатися від атаки іранських дронів. Втішна частина новини - ця зброя не змінює ситуації на полі бою, а є радше елементом психологічного тиску і терору, сказав речник Пентагону.

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