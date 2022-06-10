Британська розвідка: під контролем росіян більша територія Сєвєродонецька, Маріуполю загрожує холера

Війська країни-агресорки Росії не вдається домсягнути успіху в оточенні Сєвєродонецька в Луганській області.

Навколо міста тривають бої з російськими окупантами. Втім, армії РФ не вдається захопити більше території, ніж вони контролюють наразі.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії у своєму щоденному звіті.

"Росія знову контролює більшу частину міста, але її сили не домоглися успіху в спробах оточити ширшу територію з півночі і півдня", - йдеться в повідомленні.

У британському Мінобороні також наголошують, що намагається забезпечити базові комунальні послуги населенню на окупованих територіях. Зазначається, що доступ до безпечної питної води непостійний, є значні перебої в послугах мобільного зв'язку та Інтернету.

"У Херсоні, ймовірно, критичний дефіцит ліків, а Маріуполю загрожує великий спалах холери. Поодинокі випадки холери зареєстровані з травня. Медичні послуги в Маріуполі, ймовірно, вже близькі до колапсу: великий спалах холери в Маріуполі ще більше погіршить ситуацію", - наголошують у розвдці.

Британці також зазначили, що медпослуги в Маріуполі, ймовірно, вже близькі до колапсу. Саме тому ймовірний великий спалах холери в місті ще більше посилить ситуацію.

Нагадаємо, розпочалася 107 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. ЗСУ відбили сім атак на Донбасі, ворог безуспішно намагається взяти під контроль Сєвєродонецьк. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 10 червня.

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