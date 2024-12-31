Бригада “Азов” підбила підсумки 2024 року: бої, звільнення полонених і виклики майбутнього

Бійці виконували завдання на Донеччині, домоглись зняття багаторічної заборони на отримання озброєння від США, а також працювали над звільненням з полону своїх побратимів.

2024 рік став визначальним для 12-ї бригади спеціального призначення “Азов”, яка провела весь рік у зоні бойових дій. Бійці виконували завдання на Лиманському напрямку, а потім терміново передислокувалися під Торецьк, де ситуація була критичною. Завдяки їхнім зусиллям вдалося утримати позиції, завдати ворогу значних втрат і зірвати наступальні дії противника.

Про ключові досягнення за рік розповів командир бригади Денис Прокопенко.

“За кожною відбитою атакою і відвойованим метром української землі стоять піт, кров і життя наших бійців”, – підкреслили в “Азові”.

850 бійців бригади все ще перебувають у російських в’язницях у надзвичайно важких умовах. Командування запевняє, що боротьба за їхнє повернення триватиме.

"Спільними зусиллями різних відомств у 2024 році вдалося повернути з полону 169 наших побратимів. У наступному році ми продовжимо робити все, аби витягти з пекла російських тюрем всіх наших полонених", – підкреслює Прокопенко.

Бригада також домоглася зняття багаторічної заборони на отримання озброєння від США. Втім, через бюрократичні затримки зброя ще не надійшла. В “Азові” сподіваються, що у 2025 році ситуація зміниться, і підрозділ отримає сучасне озброєння.

Окремо командування закликає суспільство зберігати пильність, попри прогнози щодо завершення війни у 2025 році. “Ілюзія швидкого завершення війни розслаблює і послаблює нашу оборону. Ми не маємо права повторити помилку Будапештського меморандуму, який дав примарне відчуття безпеки”, – наголошують у бригаді.

“Навіть якщо бойові дії у 2025 році припиняться, війна залишиться з нами у вигляді руїн, втрат і постійної загрози з боку ворога. Ми повинні продовжувати реформувати армію, нарощувати оборонно-промисловий потенціал і бути готовими до майбутніх викликів”, – підсумував Денис Прокопенко.

Нагадаємо, 30 грудня під час обміну полонених в Україну повернувся старший сержант полку “Азов” Ігор Неумивакін із Хмельницького, який перебував у російському полоні два роки і сім місяців.