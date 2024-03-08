Бригада "Азов" знищила ворожу БМП з десантом за допомогою дрона: з'явилося відео

Оператори FPV-дронів РУБпАК 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" НГУ прицільно влучають у БМП противника з піхотою.

Бригада "Азов" знищила ворожу БМП з десантом за допомогою дрона.

Про це бригада спецпризначення "Азов" повідомила у Telegram та оприлюднила відео.

"Азовський дрон одним влучанням виводить з ладу ворожу БМП з десантом. Оператори FPV-дронів РУБпАК 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" НГУ прицільно влучають у БМП противника з піхотою. Після зупинки руху бронетехніку було знищено", – йдеться у дописі під відео.

Дрон бригади "Азов" знищив ворожу БМП з десантом

Нагадаємо, Сили спецоперацій знищили російську БМП, яка полювала на українських операторів дронів.

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