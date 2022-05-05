Бригада "Чорні Запорожці" поповнила список "безсмертного полка РФ" і захопила трофейну техніку

Своїми успіхами на фронті похвалилась бригада військових, які повернулись із бою щей з трофеєм.

У військовослужбовців бригади імені Чорних Запорожців після бою з'явилась нова техніка, а от у ворога мінуси серед особового складу.

Про поповнення повідомили на сторінці в Telegram.

На відео і фото, яке оприлюднили бійці видно що було знищено бойову машину ворога, а з нею і її екіпаж. Окрім того вдалося заволодіти технікою ворога із позначкою "О".

"ЗСУ працює! Маємо поповнення кандидатів для "безсмертного полку рф", знищену техніку і трішки трофеїв", - підписали свої здобутки бійці.

Нагадаємо, що за словами Арестовича, зараз у ворога основна точка наступу на Ізюмському напрямку і він намагається оточити українські війська в трикутнику Авдіївка, Рубіжне, Барвінкове.

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