Бригада-невдаха: у Forbes описали, як російські морпіхи воюють на старезних танках під вогнем ЗСУ

Кілька разів знищений ворожий підрозділ на сьогодні укомплектований переважно "зеленими" призовниками та оснащений одними з найіржавіших антикваріатів у російському інвентарі.

Російська 155-та бригада-невдаха морської піхоти бере участь у боях на сході України на 67-річних танках Т-54, і її вбивають українські безпілотники та ракети. Однак ворог усе одно просувається завдяки перевазі в повітрі та в артилерії.

Про це йдеться в матеріалі Forbes.

У публікації зазначається, що російська 155-та бригада та її 67-річні танки вже насилу тримаються в Новомихайлівці на сході України. Якщо українським військам вдасться відбити ворожі атаки планерувальними бомбами і навіть артилерією, ця боротьба може стати марною.

Автори матеріалу звертають увагу на старезні танки Т-54Б, на яких воюють окупанти. Радянські заводи, зокрема завод "Уралвагонзавод" у Нижньому Тагілі, створювали такі танки лише протягом приблизно року від 1957 року. Міліметрова сталева броня танка була тимчасовою і проміжною до початку виробництва 1958 року вдосконаленого Т-55.

Російська армія зняла з озброєння останні кілька Т-54 близько 2000 року. На той час танки Т-54 у Росії можна було побачити лише в музеї.

Зазначається, що у перші два роки широкомасштабної війни Росії проти України ЗСУ знищили або захопили 2600 російських танків. Намагаючись виробляти більше ніж кілька сотень нових танків на рік, Кремль почав вилучати зі сховищ усі робочі танки, які могли ідентифікувати техніки. Зокрема, серед них були і принаймні кілька 67-річних Т-54Б.

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Росіяни воюють на Т-54 у районі Новомихайлівки

"Тепер, якщо ви хочете побачити Т-54 без необхідності їздити на ньому в бій, ви можете записатися в 79-у бригаду українських десантно-штурмових сил і розташуватися в Новомихайлівці на сході України", – йдеться у статті.

79-та бригада та прилегла до неї 116-та механізована бригада місяцями обороняли Новомихайлівку на Донеччині від російської 155-ї окремої морської піхотної бригади та щонайменше одного мотострілецького полку поблизу.

"155-та бригада є невдалим підрозділом. Кілька разів знищений і відновлений протягом двох років тяжких боїв, сьогодні він укомплектований переважно "зеленими" призовниками – і він, і прилеглі до нього полки оснащені одними з найіржавіших антикваріатів у російському інвентарі: танки Т-54 і Т-62, і гусеничні БТР-50, які навіть старші за Т-54", – зазначається в публікації.

На думку авторів, справедливо було б сказати, що 155-та бригада в її нинішньому вигляді викотилася просто з 1950-х чи 60-х років. Однак це не означає, що вона не може воювати. Танк є танк – навіть коли йому майже 70 років.

Російська військова техніка в районі Новомихайлівки / Скриншот з відео

Російська бригада веде бій із сучасною та добре оснащеною українською бригадою

"Проблема полягає в тому, що бригада веде бій із сучасною та досить добре оснащеною українською бригадою, озброєною вибухонебезпечними безпілотниками від першої особи та укомплектованою одними з найкваліфікованіших українських протитанкових ракетників Javelin", – йдеться в матеріалі.

Там навели приклад однієї нещодавньої російської атаки, яка була типовою. Так, російський танк Т-54 на чолі ще одного танка і трьох броньованих тягачів МТ-ЛБ (на деяких були колоди дерева – зразок грубої протидронної броні) повільним денним маршем прямували до Новомихайлівки.

Безпілотники та Javelin 79-ї бригади швидко відпрацювали по ворожій штурмовій групі, мабуть, спочатку знерухомивши танк Т-54. На відео з українського дрона видно, як російські екіпажі МТ-ЛБ намагаються втекти. Двоє з них стикаються. Лише один МТ-ЛБ встигає дати задній хід і втекти із зони знищення разом із кількома піхотинцями.

Підрозділ Shadow показав відео з спробою ворожого штурму Новомихайлівки

Водночас росіяни просуваються в Новомихайлівці

Однак найпримітнішим у битві за Новомихайлівку видання називає не надзвичайний вік російської техніки, а те, наскільки далеко окупантам вдалося просунутися вглиб Новомихайлівки – навіть якщо лише тимчасово. Кілька днів тому морському піхотинцю 155-ї бригади вдалося встановити російський прапор на 2000 футів усередині населеного пункту завширшки в милю.

Однак прапор може не втриматися, і немає жодних доказів того, що росіяни змогли окопатися в Новомихайлівці. Натомість вони атакують, отримують відсіч, перегруповуються, а потім знову атакують. Їхні втрати зростають, а таблиця організації та обладнання – їхній офіційний список призначених транспортних засобів і зброї – повертається назад до 1950-их років.

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У матеріалі зазначається, що просунутися так далеко російським військам дозволяє їхня перевага у повітряній силі та артилерії. Так, російські ВПС, витрачаючи величезні кошти на військові літаки та пілотів, щодня скидали до сотні планувальних бомб КАБ, зокрема багато в районі Новомихайлівки. Кожна бомба вагою 1100 або 3300 фунтів містить достатньо вибухівки, щоб зруйнувати будівлю або бункер.

Водночас російські батареї випускали уп’ятеро більше снарядів, ніж можуть випустити українські. Автори зазначають, що це прямий наслідок того, що від жовтня дружні до Росії республіканці у Конгресі США припинили допомогу Україні.

Українські війська роблять усе можливе, щоб підірвати переваги, які є в росіян – збивають бомбардувальники російських ВПС і отримують мільйон нових снарядів, здебільшого через ініціативу під керівництвом Чехії.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, протягом 6 березня російські війська 20 разів намагалися прорвати українську оборону на Новопавлівському напрямку. Сили оборони стримують ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда та Новомихайлівка.

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