Бригада окупантів, що чинила звірства у Бучі, діє біля Ізюма: там зазнала втрат

Загарбники держави-терористки намагаються наступати на деяких напрямках, але зазнають втрат.
Російські окупанти, які чинили масові вбивства, катування та гвалтування у Бучі на Київщині, діють біля Ізюма, що в Харківській області.
Про це повідомили у зведенні Генерального штабу 23 квітня.
Зазначається, що йдеться про підрозділи 64-ї окремої мотострілецької бригади. Саме вони стали відомі своїми звірствами у місті під Києвом. Втім, у містечку на Харківщині загарбники зазнали втрат.
Відомо, що на південь від Ізюма російська армія веде наступ і намагаються штурмувати позиції Збройних сил України. Вона також проводить повітряну розвідку українських позицій, організовувати вогневу підтримку наступу й логістичне забезпечення своїх угруповань
У Генштабі наголошують, що ворожа армія продовжує частково блокувати Харків та обстрілювати його із ствольної та реактивної артилерії.
Як повідомлялося, російські окупанти проводять наступальні дії у Східній операційній зоні з метою розгрому угруповання Об’єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та забезпечення сухопутного шляху між цими територіями та окупованим Кримом. Зокрема, окупанти частково блокують Харків і намагаються наступати на Сєверодонецькому напрямку.
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