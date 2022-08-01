Бригадний генерал пояснив різницю між радянською зброєю та зброєю НАТО

Що стосується ефективності зброї ЗСУ радянського виробництва і зброї НАТО – дуже шаленої різниці між цими зразками немає.

Про це в інтерв'ю Громадському Телебаченню розповів заступник командувача військ оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ, бригадний генерал Дмитро Красильников.

За його словами, є дуже великий плюс у озброєння НАТО – те, що постійно дотримуються стандарти.

"Наприклад, снаряд має однакову вагу, однакову вагу пороха, однакову конфігурацію, без усіляких заусенців і т.д. Тобто, якщо ми бачимо, як стріляє 777, то чітко, куди стріляєш. Допустимо, перший снаряд потрапляє в радіус 15-20 метрів від того місця, куди ти цілишся. У нас, на жаль, так не виходить. Якщо у нас, наприклад, військовослужбовці, досвідчені командири батареї, коли отримують боєприпаси, то вони на склад приїжджають зі своїми терезами. Для чого? Щоби важити ті міни….Один командир батареї отримує міни 15100, 15800, 15900, 15850. Тобто у нас, на жаль, такого немає стандарту, щоб чітко… і за рахунок цього виходить у нас і різнобій. Тобто виграємо за рахунок точності", - зазначив він.

Нагадаємо, до України прибули німецькі системи залпового вогню MARS II.

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