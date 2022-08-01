Бригадний генерал пояснив, яка наразі ситуація в Україні з наявністю зброї та боєприпасів

Заступник командувача військ оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ, бригадний генерал Дмитро Красильников пояснив, яка наразі ситуація в Україні з наявністю зброї та боєприпасів.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Скажімо так. Якщо брати по ствольній артилерії, що стосується кількості ствольної артилерії, у нас в кількості з Російською Федерацією в принципі зберігається паритет. Я не скажу, що нам потрібні… нам потрібні були стволи, якби у нас були до них набої. Річ у тому – чому нам потрібні американські засоби ураження типу 777, самохідні гармати і так далі? Тому що на них є боєприпаси в більшій кількості. От у нас, наприклад, ми вимушені були два дивізіони виводити з бойових дій, відправляти їх на ремонт техніки, на перенавчання екіпажу, тому що просто закінчилися набої для даних систем. Так, можна гратися, 152-мм снаряди одних використовувати для інших, гратися цими снарядами, гільзами, всім іншим. Але все-таки, відверто кажучи, думаю, це ні для кого не таємниця, що боєприпасів радянських зразків озброєння у нас вже немає. Просто їх немає", - говорить бригадний генерал.

Красильников також додає, що стволи у ЗСУ є, а боєприпасів немає.

"Стволи є, а боєприпасів немає. Є низка причин того, що їх немає. Це і вибухи на складах останніми роками. Це і безконтрольний розпродаж всіх озброєнь, які у нас були, залишилися з часів Радянського Союзу. Тобто у нас був серйозний арсенал озброєння і боєприпасів, який залишився після Радянського Союзу. Я скажу, ми по кількості… не те, що… не сильно, ми відставали від Російської Федерації. Тому що дуже багато озброєнь і боєприпасів осідало саме в прикордонних округах, типу Одеського, Прикарпатського, на яких потім будувалися Збройні сили України", - пояснив він та наголосив, що жодного виробництва цих боєприпасів, про які ми мільйон разів казали - патрони, снаряди і таке інше – ніхто не організував.

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Саме тому, за словами заступника командувача військ оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ, Україні потрібна зброя натівського зразка.

"Тому нам необхідно озброєння натівського зразка. Тому що на них є ці боєприпаси. Знову ж таки скажемо, і на них боєприпаси – немає нескінченою кількості, тому що все ж таки країни НАТО рахують гроші. Тобто вони заздалегідь, як Радянський Союз, не робили боєприпасів на 8 років війни. Тобто вони зробили певну кількість, прораховуючи, що нам стільки-то потрібно для гарантованого відбиття рейсів, але – раз, два, три… там обрахувалися, там прорахувалися. Але, наскільки я знаю, зараз нарощується виробництво даних боєприпасів, робиться все, щоби підтримати цей потік боєприпасів на те озброєння, яке вже поставлене Україні", - зауважив Красильников.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 159-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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