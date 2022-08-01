Бригадний генерал пояснив, яка наразі ситуація в Україні з наявністю зброї та боєприпасів

Україні потрібна зброя натівського зразка.
Заступник командувача військ оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ, бригадний генерал Дмитро Красильников пояснив, яка наразі ситуація в Україні з наявністю зброї та боєприпасів.
Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Скажімо так. Якщо брати по ствольній артилерії, що стосується кількості ствольної артилерії, у нас в кількості з Російською Федерацією в принципі зберігається паритет. Я не скажу, що нам потрібні… нам потрібні були стволи, якби у нас були до них набої. Річ у тому – чому нам потрібні американські засоби ураження типу 777, самохідні гармати і так далі? Тому що на них є боєприпаси в більшій кількості. От у нас, наприклад, ми вимушені були два дивізіони виводити з бойових дій, відправляти їх на ремонт техніки, на перенавчання екіпажу, тому що просто закінчилися набої для даних систем. Так, можна гратися, 152-мм снаряди одних використовувати для інших, гратися цими снарядами, гільзами, всім іншим. Але все-таки, відверто кажучи, думаю, це ні для кого не таємниця, що боєприпасів радянських зразків озброєння у нас вже немає. Просто їх немає", - говорить бригадний генерал.
Красильников також додає, що стволи у ЗСУ є, а боєприпасів немає.
"Стволи є, а боєприпасів немає. Є низка причин того, що їх немає. Це і вибухи на складах останніми роками. Це і безконтрольний розпродаж всіх озброєнь, які у нас були, залишилися з часів Радянського Союзу. Тобто у нас був серйозний арсенал озброєння і боєприпасів, який залишився після Радянського Союзу. Я скажу, ми по кількості… не те, що… не сильно, ми відставали від Російської Федерації. Тому що дуже багато озброєнь і боєприпасів осідало саме в прикордонних округах, типу Одеського, Прикарпатського, на яких потім будувалися Збройні сили України", - пояснив він та наголосив, що жодного виробництва цих боєприпасів, про які ми мільйон разів казали - патрони, снаряди і таке інше – ніхто не організував.
Саме тому, за словами заступника командувача військ оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ, Україні потрібна зброя натівського зразка.
"Тому нам необхідно озброєння натівського зразка. Тому що на них є ці боєприпаси. Знову ж таки скажемо, і на них боєприпаси – немає нескінченою кількості, тому що все ж таки країни НАТО рахують гроші. Тобто вони заздалегідь, як Радянський Союз, не робили боєприпасів на 8 років війни. Тобто вони зробили певну кількість, прораховуючи, що нам стільки-то потрібно для гарантованого відбиття рейсів, але – раз, два, три… там обрахувалися, там прорахувалися. Але, наскільки я знаю, зараз нарощується виробництво даних боєприпасів, робиться все, щоби підтримати цей потік боєприпасів на те озброєння, яке вже поставлене Україні", - зауважив Красильников.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 159-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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