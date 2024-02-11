Брінк про удар дронами по Харкову: "Потрібно зупинити такі жахливі злочини"

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк висловила співчуття у зв'язку з нещодавньою атакою окупаційних військ Росії по Харкову безпілотниками, наголосивши на необхідності подальшої підтримки України, щоб "зупинити такі жахливі злочини".

Про це вона написала у соцмережі Х (Twitter).

"Наші серця співчувають Харкову, місту, яке сильно постраждало від атак Росії. За вихідні загинули сім людей, зокрема одна сім'я з трьома дітьми. Ось чому нам потрібно підтримувати Україну – зупинити такі жахливі злочини", - йдеться у дописі.

Загибель людей у Харкові

Окупаційна армії Росії ввечері 9 лютого вдарила безпілотниками "Shahed" по Харкову. Через влучання по нафтобазі у місті виникла пожежа, що перекинулася на приватний сектор.

Внаслідок атаки загинули семеро людей.

Так, в одному будинку внаслідок пожежі загинули паралізований 66-річний чоловік та його 65-річна дружина з інвалідністю. В іншому будинку загинула вся родина з п'яти людей: троє дітей – семирічний, чотирирічний та десятимісячний хлопчики, а також їхні батьки.

Нагадаємо, Зеленський відреагував на трагічну загибель дітей у Харкові – вбиті через російське божевілля.

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