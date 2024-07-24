Британці навчають українських бійців звільняти захоплені ворогом міста та села: відео

Українських бійців навчають правильно поводитися під час боїв у населених пунктах, зокрема пересуватися в міській забудові.

Українські військові під час підготовки на території Великої Британії навчаються вести успішні бої в урбанізованій місцевості, зокрема у міській забудові та сільській місцевості.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, опублікувавши відповідне відео.

Після відпрацювання вправ британські інструктори аналізують дії та вказують на що потрібно звернути увагу новобранцям.

“Якщо ви прагнете відвоювати свої міста і села, вам необхідно знати і вміти, як це робити правильно. Ваші правильні дії мінімізують шанси ворога на успіх”, - наголошують вони після навчання.

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Українських бійців навчають правильно поводитися під час боїв у населених пунктах, зокрема пересуватися в міській забудові, входити до будівель та захоплювати їх, проводити зачистку та утримання будівлі.

Як зазначив британський інструктор Стіво, ще під час підходу до будівлі бійці повинні одночасно контролювати всю місцевість, що їх оточує, і зосереджуватися на всіх можливих загрозах. Водночас, за його словами, важливою є комунікація під час бою - ті, що йдуть попереду, повинні передавати інформацію назад так, щоб вся група була обізнаною з обстановкою.

“Незабаром ви вирушите на фронт, і вам слід бути впевненими, що ворог не полегшить вам завдання... Професійний військовий завжди розмірковує, що робити далі. Дисципліна допомагає вижити. Якщо ви бачите, що ніхто не прикриває певний сектор вогню, вам слід взяти це на себе. Робіть це правильно, і ви залишитеся живими. Ви знаєте, як це робити, використовуйте свій розум. У бойових умовах ваш мозок є так само важливим, як і ваша зброя”, - навчають українських бійців.

Нагадаємо, в одному з секретних місць за межами Берліна сотні українських солдатів проходять шеститижневий прискорений курс, який охоплює основи окопної війни та бойових дій у міських умовах. Під час тренувань у небі регулярно фіксують невідомі безпілотні літальні апарати.

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