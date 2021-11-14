Британія готова перекинути спецназ до України через загрозу російського вторгнення — The Mirror

600 британських військовослужбовців можуть відправитися до України на тлі загрози повномасштабного вторгнення Росії.
Велика Британія готова перекинути до України до 600 своїх військовослужбовців на тлі загрози військового вторгнення Росії.
Про це інформує The Mirror.
Видання з посиланням на джерела повідомляє, що британський спецназ, а саме, підрозділи SAS (Special Air Service — Особлива повітряна служба) та парашутного полку, попередили про можливе відправлення до України протягом декількох годин.
Підготовка почалася після того, як очільники оборонних відомств і MI-6 (MI-6 — Секретна розвідувальна служба МЗС Британії) повідомили, що президент Росії Володимир Путін представляє явну і реальну небезпеку для України і Заходу.
Наразі створюється зведена група з представників спецназу SAS, розвідувального полку, медиків, інженерів і зв'язківців. Також до неї увійдуть близько 400 десантників 16-ї повітряно-штурмової бригади, що базується у місті Олдершот.
"Підрозділ попередили, що йому, можливо, буде потрібно розгорнутися в дуже короткі терміни. Від 400 до 600 військовослужбовців готові. Їхнє спорядження підготовлене, і вони готові летіти до України, щоб або приземлитися, або десантуватися з парашутом. Вони підготувалися до обох випадків", — повідомило джерело видання.
Своєю чергою, начальник штабу оборони Великобританії Нік Картер заявив, що існує найбільший ризик випадкової війни між Заходом і Росією, ніж будь-коли з часів Холодної війни.
Нагадаємо, в Міноборони повідомили про 90 тис. російських військових, яких Москва стягнула до українських кордонів.
Тим часом в Офісі президента заявили, що не підтверджують інформацію про скупчення російських військ на кордоні.
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