Британія готує українських суддів до процесів щодо воєнних злочинів Росії в Україні – Sky News

Велика Британія організувала підготовку групи з 90 українських суддів до проведення судових процесів щодо воєнних злочинів російських військових в Україні.

Про це пише Sky News.

Повідомляється, що перша група суддів вже відвідала засідання в таємному місці, а в найближчі місяці проходитимуть підготовку інші судді. Британія виділила на це 2,5 мільйона фунтів стерлінгів.

Генеральна прокурорка Вікторія Прентіс сказала, що що програма забезпечить безпрецедентне масштабне переслідування винуватців злочинів, поки триває війна.

Очікується, що переважну більшість судових процесів у справах про військові злочини в країні здійснюватимуть українські судді.

Зазначається, що навчання суддів проводить Говард Моррісон – британський суддя, який працював у Міжнародному кримінальному суді та Міжнародних кримінальних трибуналах для Югославії та Руанди.

Нагадаємо, у травні суд присудив пожиттєве ув'язнення 21-річному російському військовому, який застрелив цивільного на Сумщині.

Військові злочини окупантів в Україні

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюр щодня отримує повідомлення про скоєння воєнних злочинів росіянами в Україні. Він зазначив, що кожного дня надходять повідомлення про зґвалтування, насильство, незаконні арешти, катування, викрадення та вбивства людей.

Офіс генпрокурора повідомив про підозру у воєнних злочинах 176 російським військовослужбовцям. До суду направлено обвинувальні акти стосовно 44 осіб, 10 уже отримали вироки.

Нідерланди готові створити новий трибунал за підтримки ООН для розгляду справи про вторгнення Росії в Україну.

Україна також має намір створити тимчасовий офіс прокурора на території однієї з країн Європейського союзу для переслідування та уніфікації доказів воєнних злочинів Росії.

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