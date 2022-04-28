Британія може постачати Україні зброю для удару по російських силах у Чорному морі - міністр

Британія може постачати Україні зброю для удару по російських силах у Чорному морі - міністр

На тлі війни, яку держава-окупантка Росія розпочала 24 лютого, Україна почала отримувати військову допомогу від країн-партнерів.

Так, Велика Британія може постачати Україні зброю, яка може завдати удару по російських військово-морських силах у Чорному морі.

Про це сказав міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, пише The Guardian.

За його словами, за можливості Британія зможе купувати і постачати протикорабельні ракети.

"Надзвичайно важливо, щоб зерно, яке впливає на нас усіх, на ціни на продукти, вийшли з України. Вона не може контролювати Чорне море. Воно вже не їхнє. Тому важливо слідкувати за тим, щоб російські кораблі не використовуються для бомбардування міста", - наголосив він.

Як повідомлялося, переломний момент війни в Україні настане, найімовірніше, у травні. У найближчий місяць або близько того настане вирішальний період у війні, яку веде проти України Росія. Це станеться після того, коли до України прибуде військова допомога від Заходу, пише The Guardian.

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