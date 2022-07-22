Британія надала Україні десятки артилерійських та ракетних установок: яка зброя вже працює на фронті

Велика Британія найближчими тижнями відправить до України десятки артилерійських установок, сотні безпілотників і тисячі протитанкової зброї.

Вже найближчим часом до України надійдуть понад 20 самохідних установок M109 калібру 155-мм і 36 артилерійських установок L119 калібру 105-мм.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Британії з посиланням на міністра Бена Воллеса.

За його словами, також в України з’являться радіолокаційні системи контрбатарейної боротьби та понад 50 000 боєприпасів для наявної в Україні артилерії радянських часів.

"Ця техніка посилить здатність Збройних Сил України захищатися від невибіркового використання артилерії Росією", - йдеться в повідомленні.

Велика Британія також надішле понад 1600 одиниць протитанкової зброї в найближчі тижні, а також безпілотники та сотні повітряних боєприпасів.

Зазначається, що наразі до України відправлено 6900 одиниць протитанкової зброї NLAW, Javelin, Brimstone та іншої, 16 тисяч артилерійських снарядів, шість машин Stormer із зенітними ракетними установками Starstreak, а також сотні ракет.

Крім того, Велика Британія надала Україні морські ракети Brimstone, реактивні системи залпового вогню, 120 бойових броньованих машин і велику кількість нелетальної допомоги, зокрема понад 82000 шоломів, 8450 комплектів бронежилетів і понад 5000 приладів нічного бачення.

"Масштаби та асортимент обладнання, яке ми надаємо, демонструють силу нашої рішучості. Разом з нашими міжнародними партнерами ми забезпечимо, щоб Україна мала інструменти для захисту своєї країни від незаконного вторгнення Путіна", - наголосив міністр оборони Британії Бен Воллес.

Нагадаємо, раніше Велика Британія оголосила про поставку Україні сотні дронів-камікадзе. За словами радника Офісу президента Олексія Арестовича, наразі не говорять, якого класу їх поставлятимуть.

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