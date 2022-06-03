Британія обіцяє надати Україні високоточні ракетні системи: як далеко вони битимуть

Британія обіцяє надати Україні високоточні ракетні системи: як далеко вони битимуть

Велика Британія збирається надати Україні ракетні системи середньої дальності з точним наведенням на відстань до 80 кілометрів.

Міністр оборони Британії Бен Уоллес заявив, що країна надішле Україні наразі невизначену кількість пускових установок M270. Крім того, українські військові будуть навчатися у Британії використовувати це обладнання .

Про це повідомляє Sky News.

Уоллес зазначив, що рішення було ухвалено в тісному співробітництві з урядом США, який нещодавно заявив, що надасть Україні сучасні ракетні системи HIMARS.

Слід зазначити, що ці дві ракетні системи схожі, однак американська має колеса, а британська, виготовлена ​​в США, працює на гусеничному ходу.

Нагадаємо, у США переконані, що Україна має повне право визначати, якою буде її відповідь на російську агресію, але цьому Київ запевнив, що не використовуватиме західну зброю по цілях на території РФ.

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