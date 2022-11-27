Британія підтвердила передавання Україні ракет з лазерним наведенням Brimstone 2 (відео)

Нещодавно стало відомо, що Велика Британія відправила Україні вдосконалену модель високотехнологічної ракети із системою лазерного самонаведення Brimstone 2.

Збройні сили України отримали від Великої Британії ракети з високоточним лазерним наведенням Brimstone 2.

Відповідне відео опублікували у Twitter Міністерства оборони Великої Британії.

Як повідомляє оборонне відомство, ці ракети надано у рамках пакета британської допомоги українським військовим, і вони відзначаються високоточним наведенням.

"Ця допомога зіграла вирішальну роль у стримуванні просування Росії", - йдеться у повідомленні.

As part of its aid package, the UK has provided Brimstone 2 missiles, a precision-guided missile, to the Ukrainian Armed Forces.



This aid has played a crucial role in stalling Russian advancements.



#StandWithUkraine pic.twitter.com/SpVnWqeiVm — Ministry of Defence (@DefenceHQ) November 27, 2022

Військова допомога від Великої Британії

22 листопада видання Daily Telegraph повідомило, що Велика Британія відправила Україні вдосконалену модель високотехнологічної ракети із системою лазерного самонаведення Brimstone 2. Дальність польоту цієї ракети вдвічі більша, ніж у попередньої версії. Зазначається, що зазвичай ракети Brimstone 2 запускаються з винищувачів, проте українські військові використовують як пускову платформу модифіковані вантажівки.

Через декілька днів міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що країна ухвалила рішення передати Україні три вертольоти Sea King та 10 тисяч артилерійських снарядів.

У Британії також пройшли підготовку 10 українських екіпажів для гелікоптерів Sea King.

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