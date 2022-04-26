Британія скасувала мита та квоти на імпорт українських товарів: Зеленський пояснив, чому це важливо

Британія скасувала мита та квоти на імпорт українських товарів: Зеленський пояснив, чому це важливо

Британія оголосила про скасування усіх без винятку мит та квот на імпорт українських товарів. Це дозволить зберегти тисячі робочих місць в умовах війни і забезпечити суттєву активізацію економічних відносин з Британією.

Президент України Володимир Зеленський подякував Великій Британії, а особливо Борису Джонсону, за швидку і позитивну реакцію на запит про лібералізацію торгівлі. Саме зараз це особливо важливо для підтримки держави.

Про це у вівторок, 26 квітня, глава держави розповів у своєму відеозверненні.

"Британія оголосила про скасування усіх без винятку мит та квот на імпорт українських товарів. Це дозволить нам зберегти тисячі робочих місць в умовах війни і забезпечити суттєву активізацію економічних відносин з Британією. Очікуємо аналогічних рішень від інших партнерів", - зазначив Зеленський.

За словами президента, це важливо не тільки для України, не тільки для кожної з країн-партнерів. Це додає стабільності глобальним ринкам, особливо ринку продовольства, який через війну Росії проти України знаходиться за крок від масштабної цінової кризи.

"Можемо уникнути кризи лише одним шляхом - посилювати спільну співпрацю і тиснути на Росію, щоб вона відмовилась від цієї війни", - резюмував президент.

Звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками 62-го дня війни

Читайте також: