"Британія визнала непереможність Росії" - черговий фейк пропаганди Кремля

РНБО спростувала черговий пропагандистський наратив Росії.

Російська пропаганда використовує авторський матеріал журналіста Ларі Еліота для просування наративу про те, що Росія начебто "виграє в економічній війні, розв’язаній Заходом".

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

Так, за даними ЦПД, у матеріалі від 3 травня Еліот висловив побоювання щодо гуманітарної катастрофи, а також припустив, що рано чи пізно угода між Росією та Україною має бути укладена.

Водночас журналіст додав, що через звірства, вчинені російськими військами, йти на компроміс із Кремлем важко.

"У тексті немає підтримки Путінського режиму. Та автор вважає, що найкращим варіантом для світу могли б стати перемовини. Російська пропаганда на основі припущень та роздумів окремого журналіста створила десятки матеріалів про начебто визнання Британією могутності та непереможності Росії", - наголошує ЦПД.

Нагадаємо, в РНБО спростували фейки про правила виїзду за кордон для військовозобов’язаних.

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