Британія запровадила санкції проти російських компаній та фізосіб: у списку прийомна донька Лаврова

Британія запровадила санкції проти російських компаній та фізосіб: у списку прийомна донька Лаврова

Санкції передбачають заборону на в'їзд країну та блокування всіх коштів та активів.

Велика Британія запровадила санкції проти російських компаній та фізичних осіб.

До списку внесено 59 осіб та організацій, йдеться на сайті уряду.

У списку фізичних осіб, проти яких запроваджуються обмеження, містяться, зокрема, імена голови «Сбербанку» Германа Грефа, бізнесмена Олега Тінькова, прийомної дочки Лаврова та інші російські чиновники та бізнесмени.

Також читайте Нові санкції проти Росії та три великі саміти: заради миру в Україні Байден прилетів до Європи

Також Британія ввела санкції проти "Газпромбанку", "Россільгоспбанку", "Альфа-банку", "Ровкомфлоту", "РусГідро", "АЛРОСА" та оборонних підприємств.

Санкції передбачають заборону на в'їзд країну та блокування всіх коштів та активів.

Нагадаємо, що у четвер, 24 березня, під час зустрічі лідерів країн НАТО та “Великої сімки” у Брюсселі, уряд Великої Британії має намір оголосити про “новий великий пакет військової підтримки” України у її протистоянні російській агресії.

Американське видання повідомляє, що нібито Зеленський попросив звільнити з-під санкцій Абрамовича

Читайте також: