Британська розвідка: армія РФ повільно просувається на Донецькому напрямку– приблизно на 1 км на тиждень

Основною метою Росії в Україні все ще залишається наступальна операція на Донбасі.

Незважаючи на ефект недавніх українських наступальних дій, основною метою Росії в Україні залишається наступальна операція на Донбасі.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Основними напрямками наступу на Донбасі залишаються Авдіївка під Донецьком і район в 60 км на північ навколо Бахмута.

"Хоча Росія домоглася найбільшого успіху на цій ділянці, її сили досі просуваються тільки приблизно на 1 км на тиждень в напрямку Бахмута", - йдеться в повідомленні.

Британська розвідка зазначає, що політичною метою операції на Донбасі залишається захоплення всієї Донецької області, що дозволить Кремлю оголосити про "звільнення" Донбасу. Однак російські сили неодноразово порушували терміни для досягнення цієї мети.

Українська влада заявила, що російським силам наказано завершити цю "місію" до 15 вересня 2022 року.

"Малоймовірно, що сили доб'ються цього, що ще більше ускладнить плани Росії з проведення референдумів з питання про приєднання окупованих територій до Російської Федерації", - йдеться у щоденному огляді.

Нагадаємо, хакери встановили координати бази РФ під Мелітополем, використовуючи фейкові акаунти дівчат.

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