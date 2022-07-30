Британська розвідка: біля Херсона росіяни встановили понтонні мости і поромну переправу

Українські війська продовжують завдавати ударів по комунікаціях та складах на тимчасово окупованих територіях.

Росіяни намагаються справиться з наслідками ударів ЗСУ по логістичних шляхах. Зокрема, біля захопленого Херсона ворог встановив два понтонні мости та поромну переправу.

Про це повідомили у розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

В огляді також наголошують, що українські захисники відобразили невелик атаки російських окупантів у Донецькій області.

Крім того, у британському Міноборони також згадали і тимчасово окуповані території України. Зазначається, що Москва тисне на окупаційні адміністрації. Зокоема, Кремль підштовхує колаборантів зміцнити контроль над тимчасово захопленими регіонами та провести так звані "референдуми" наприкінці року.

"Росія наразі класифікує окуповані території як тимчасову "військово-цивільну адміністрацію". Місцева влада, ймовірно, змушує населення розкривати особисті дані для складання списків голосування", - наголошують у розвідці.

Як повідомлялося, на тимчасово окуповані росіянами українські території приїхали члени путінської партії "Єдина Росія". Москва все ще спродівається на приєднання захоплених територій до РФ. Аналітики Інституту вивчення війни зауважують, що саме тому функція "єдиноросів" - це підготовка до так званих незаконних референдумів.

Читайте також: