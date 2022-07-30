Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Британська розвідка: біля Херсона росіяни встановили понтонні мости і поромну переправу

Дата публікації
Перегляди
1546
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Британська розвідка: біля Херсона росіяни встановили понтонні мости і поромну переправу

Фото: Associated Press

Українські війська продовжують завдавати ударів по комунікаціях та складах на тимчасово окупованих територіях. 

Росіяни намагаються справиться з наслідками ударів ЗСУ по логістичних шляхах. Зокрема, біля захопленого Херсона ворог встановив два понтонні мости та поромну переправу. 

Про це повідомили у розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

В огляді також наголошують, що українські захисники відобразили невелик атаки російських окупантів у Донецькій області. 

Крім того, у британському Міноборони також згадали і тимчасово окуповані території України. Зазначається, що Москва тисне на окупаційні адміністрації. Зокоема, Кремль підштовхує колаборантів зміцнити контроль над тимчасово захопленими регіонами та провести так звані "референдуми" наприкінці року. 

"Росія наразі класифікує окуповані території як тимчасову "військово-цивільну адміністрацію". Місцева влада, ймовірно, змушує населення розкривати особисті дані для складання списків голосування", - наголошують у розвідці.

Як повідомлялося, на тимчасово окуповані росіянами українські території приїхали члени путінської партії "Єдина Росія". Москва все ще спродівається на приєднання захоплених територій до РФ. Аналітики Інституту вивчення війни зауважують, що саме тому функція "єдиноросів" - це підготовка до так званих незаконних референдумів.

Читайте також: 

Добігти до бомбосховища: 10 хвилин на все

Добігти до бомбосховища: 10 хвилин на все
Наступна публікація