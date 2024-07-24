Британська розвідка назвала епічні наслідки удару по складу боєприпасів у Воронезькій області РФ

Британська розвідка стверджує, що Росія не може захистити власну логістику біля фронту.

Успішний удар по складу боєприпасів у Воронезькій області показує, що Росія не здатна захистити логістику поблизу фронту. Москва не може дозволити собі таких втрат у рамках обраної стратегії війни на виснаження.

Про це пише розвідка Міністерства оборони Британії.

Зазначається, що 7 липня українські дрони вдарили по російському складу боєприпасів біля Сергієрки у Воронезькій області РФ. Внаслідок цієї атаки практично повністю було знищено боєприпаси та обладнання, що зберігалися на відкритих ділянках, а також будівлі, розташовані на об'єкті.

За даними британської розвідки, це стало значною втратою на складі, площа якого становить близько 9 квадратних кілометрів. Націмовірніше, там зберігалися боєприпаси класу "земля-земля" і стрілецька зброя, яку планували використовувати солдати на передовій.

"Це ще більше розтягне логістичні ланцюжки Росії і призведе до ще більшого розосередження військ через загрозу українських ударів. Цей інцидент ще раз підкреслює нездатність Росії захистити ключові об'єкти в районі, де є щільно ешелонована система протиповітряної оборони, приблизно за 80 км від кордону з Україною", - зазначають у Міноборони Британії.

Ці прогалини призведуть до подальших втрат завдяки іншим добре спланованим українським ударам, йдеться у зведенні.

"Росія не може дозволити собі такі втрати, враховуючи прийняту нею стратегію ведення війни на виснаження, яка мало дбає про життя своїх солдатів. Такий підхід вимагає величезної кількості боєприпасів. Зараз Росія покладається на своїх обмежених іноземних партнерів у цих постачаннях, оскільки її власна оборонна промисловість щосили намагається задовольнити попит на передовий", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти розгорнули нову військову базу в Новочеркаську Ростовської області, приблизно за 200 км від лінії фронту в Україні.

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