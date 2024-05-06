Британська розвідка назвала кількість “кадировців”, які продовжують воювати в Україні

У проросійських чеченських підрозділах на війні з Україною зараз перебувають близько 9000 осіб.

Британська розвідка проаналізувала, яку роль нині виконують проросійські чеченці, більш відомі як кадировці, на полі бою.

Про це йдеться у щоденному огляді британського Міноборони.

За словами МО Британії, ймовірно, зараз у проросійських чеченських підрозділах в Україні несуть службу близько 9 тисяч особового складу.

Зазнавши значних втрат на початку повномасштабного вторгнення, проросійські чеченські підрозділи переважно були відведені для проведення операцій з охорони тилу, їх почали висміювати як “TikTok-війська” за публікації нібито “військових успіхів” у соціальних мережах.

Після того, як у травні 2023 року російська приватна військова компанія “Вагнер” була виведена з передової, чеченські підрозділи туди повернулися.

Цілком імовірно, що чеченські спецназівці несуть основний тягар бойових дій на передовій, тоді як основна частина чеченських сил продовжує вести операції з охорони тилу, йдеться в огляді.

Іншим ключовим внеском Чечні у війну Росії проти України є навчання російського персоналу. За даними керівництва Чечні, російський Університет спецназу в Гудермесі від 2022 року забезпечив навчання близько 42 тисяч російських військовослужбовців.

Проте, ймовірно, що персонал проходить навчання в університеті лише протягом 10 днів, що ставить під сумнів ефективність навчання та самого навчального закладу.

Нагадаємо, окупаційна армія Росії розмістила біля кордону України, поблизу Сумської області, одразу кілька батальйонів “кадировців”. На думку військового експерта Олега Жданова, наразі немає загрози від російських найманців. Проте “кадировці” потенційно можуть вступити в бій з українськими прикордонниками.

Читайте провідні новини дня: