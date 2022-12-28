Британська розвідка назвала ключовий пункт оборони росіян на Донбасі

Британська розвідка стверджує, що Кремінна в Луганські області є основним пунктом російської оборони на Донбасі.

Останніми днями Росія зміцнила сектор своєї лінії фронту поблизу Кремінної на Луганщині. Саме це місто перебуває під постійним тиском з боку українських сил.

Про це 28 грудня повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Зазначається, що Кремінна була відносно вразлива з того часу, як у жовтні українські війська здіснили масштабний контрнаступ і просунулися через місто Лиман на захід.

За даними британської розвідки, Росія побудувала нові великі оборонні споруди поблизу міста і, ймовірно, приділятиме першочергову увагу утриманню лінії фронту саме тут.

Цей район має важливе логістичне значення для Донбаського фронту Росії, а також є важливим містом Луганської області. У Міноборони Британії додають, що, "звільнення" цієї території було основним виправданням війни для Кремля.

Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що армія РФ стягує до району міста Кремінна Луганської області величезну кількість резервів і техніки. Водночас окупанти гинуть там сотнями під час важких боїв.

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