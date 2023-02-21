Британська розвідка назвала причини великих жертв серед мирного населення України

Протягом січня 2023 року спостерігалася тенденція до збільшення збитків як медичним та освітнім установам.

Російська армія у війні з Україною безрозбірливо використовує артилерію та інші системи вогню. Зокрема, це є причиною високих жертв серед мирного населення, а також значних збитків медичним та освітнім установам.

Про це повідомила розвідка Міністерство оборони Великої Британії.

За даними розвідників, протягом січня 2023-го спостерігалася висока інтенсивність та тенденція до збільшення збитків як медичним та освітнім установам.

"Ці інциденти та збільшення жертв серед цивільного населення, ймовірно, здебільшого пов’язані з відсутністю дискримінації з боку Росії у використанні артилерії та інших систем місцевої зброї", - наголошують у британській розвідці.

У зведенні наголошують, що станом на 13 лютого 2023-го Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 18 955 жертв серед цивільного населення від 2022-го. Серед них 7 199 убитих та 11 756 поранених. До слова, лише у січні зафіксовано 697 жертв серед цивільних.

Втім, вважають фахівці, фактичні цифри значно вищі. Згідно з іншим незалежним аналізом, ймовірно, було вбито понад 16 000 мирних жителів.

"Дані за січень 2023 року свідчать про те, що насильство тривало вздовж лінії фронту протяжністю 1200 км, але було зосереджено в основному в Донецькій, Луганській та Запорізькій областях", - наголошують розвідники Британії.

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