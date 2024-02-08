Британська розвідка назвала пріоритетний напрямок для російської армії на фронті

Окупанти продовжить свої наступальні зусилля в цьому районі в наступні тижні, вважають розвідники.

Авдіївка залишається основним напрямом для росіян на фронті. Російська армія продовжує атаки у південно-східній частині міста, де тривають вуличні бої.

Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Великої Британії.

"За останні чотири тижні по українським позиціям в Авдіївці з тактичної авіації було випущено близько 600 керованих боєприпасів. Зокрема, 5 лютого 2024 року російські літаки збільшили кількість ударів керованими авіаційними боєприпасами від 30 до 50 на день, що на 66% більше, ніж за останні два тижні", - зазначили розвідники.

"Росія майже напевно продовжить наступальний тиск у цій зоні протягом наступних тижнів з широким використанням потужностей тактичної авіації для підтримки своїх зусиль", – йдеться в огляді.

Нагадаємо, керівник української військової розвідки Кирило Буданов заявив про великі втрати росіян в Авдіївці. За оцінками американської розвідки, від початку наступу під Авдіївкою в жовтні 2023-го росіяни втратили понад 13 тис. осіб і 220 бойових машин.

За останніми даними аналітиків, росіяни просунулися біля Авдіївки. Більше про це читайте у новині.

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