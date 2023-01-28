Британська розвідка назвала реальну кількість ліквідованих росіян у Макіївці

Російська Федерація втратила понад 300 військових унаслідок удару Збройних сил України по Макіївці неподалік Донецька, який стався 1 січня 2023 року.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

"Російські офіційні особи, ймовірно, дійшли висновку, що уникати коментарів в умовах широко поширеної критики на адресу російського командування з приводу інциденту було неможливо. За нашими оцінками, більшість із них, швидше за все, були вбиті або зникли безвісти, а не поранені", ‒ зазначили розвідники.

"Різниця між кількістю жертв, визнаних Росією, і справжнім загальним числом убитих, свідчить про присутність дезінформації в публічних заявах Москви. Зазвичай це відбувається через поєднання навмисної брехні, санкціонованої вищим керівництвом, та передачі неточних звітів молодшими чиновниками, які прагнуть применшити свої недоліки, оскільки їх можуть звільнити", - додали у розвідці.

Нагадаємо, ЗСУ в новорічну ніч обстріляли казарму російських окупантів, яку ті облаштували в приміщенні ПТУ в окупованій Макіївці.

Так звані російські "воєнкори" почали казати про те, що цим ударом вдалось ліквідувати багато загарбників. Кількість загиблих нібито може становити кілька сотень. Згодом окупаційне Міноборони визнало успішні дії ЗСУ, проте заявило про загибель невеликої кількості окупантів.

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