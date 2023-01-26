Британська розвідка оцінила рівень боєздатності військових РФ, які пройшли навчання в Білорусі

У Білорусі закінчилося навчання російських окупантів із 2 гвардійської мотострілецької дивізії, яку відправлять на війну проти України.

Про це повідомили у зведенні розвідки Великої Британії.

Розвідники заявляють, що росіяни, ймовірно, завершили навчання 2 ГМСД на території Білорусі. Більшість загарбників перекинуто до Росії, перед тим як будуть повторно задіяні у війні.

Зазначається, що дивізія входить до складу 1 гвардійської танкової армії, яка зазнала значних втрат на початковому етапі війни проти України.

"Дивізія складається переважно з мобілізованих росіян, які експлуатують стару техніку, зняту зі зберігання, а тому його бойова ефективність буде обмежена, попри кілька тижнів тренувань", - пишуть розвідники.

Існує реальна ймовірність того, що інші російські підрозділи, які ротуються в Білорусі, будуть використані для аналогічної підготовки, а Росія й надалі використовуватиме цю модель для відновлення та підготовки підрозділів для збереження своїх сил в Україні.

Раніше військовий експерт Сергій Грабський заявляв, що повторний наступ на півночі України ворогу уже не вдасться. Передислокація окупантів у Білорусі відбувається повільно, що не свідчить про можливий сухопутний наступ на територію України в найближчі кілька місяців.

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