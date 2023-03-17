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Британська розвідка оновила карту боїв в Україні: яка ситуація на фронті

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Британська розвідка оновила карту боїв в Україні: яка ситуація на фронті

Окупанти виснажують свій бойовий потенціал у війні в Україні.

Російські загарбники продовжують наступ на Бахмутському напрямку. Українські захисники продовжують мужньо тримати оборону.

Про це інформує Міноборони Британії в Twitter.

У розвідці зазначають, що окупанти продовжують наступ в районі Бахмута. Також ворог продовжує наземні атаки вздовж лінії фронту  Авдіївка-Донецьк.

Водночас окупанти продовжують оборонятися на Запорізькому напрямку. Зокрема, вони продовжують обстрілювати населені пункти вздовж всієї лінії фронту.

Нагадаємо, у російській розвідці зазначили, що окупаційні війська виснажили свій бойовий потенціал у війні в Україні. Саме тому вони не здатні навіть на локальний наступ. Наразі Росія демонструє одні з найнижчих показників локальних наступальних дій від січня 2023-го.

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Дата публікації
Перегляди
1259
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