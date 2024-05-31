Британська розвідка оприлюднила кількість убитих та поранених російських військових від початку великої війни

У травні середні втрати серед російського особового складу перевищили 1200 осіб на день – це найвищий показник від початку війни.

Загальна кількість російських втрат (убитими та пораненими) від початку повномасштабної війни у лютому 2022 року, ймовірно, досягла 500 тисяч осіб.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

У зведенні зазначається, що 2024 року втрати Росії продовжували залишатися на високому рівні, а у травні середні втрати серед російського особового складу перевищили 1200 осіб на день – це найвищий показник з початку війни.

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За даними британської розвідки, зростання втрат, швидше за все, є відображенням виснажливого наступу Росії, яке ведеться широким фронтом. Цілком ймовірно, що більшість російських сил проходять лише обмежену підготовку і не здатні проводити складні наступальні операції. В результаті Росія використовує дрібномасштабні, але дорогі хвильові атаки, намагаючись послабити оборону України.

"Росія продовжує набирати додаткових сил для підтримки цього підходу. Однак необхідність постійного поповнення особового складу на передовий майже напевно продовжуватиме обмежувати здатність Росії створювати підрозділи з вищим потенціалом", – зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними Генштаба, станом на 31 травня загальні бойові втрати російських окупантів склали 507 6500 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1 390 загарбників.

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