Британська розвідка підтвердила збиття російського Су-24М біля Зміїного: подробиці

Українська ракета класу земля-повітря 5 грудня, ймовірно, збила російський бомбардувальник Су-24М в повітрі Одещини.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Британії.

"2023 року винищувач-бомбардувальник Су-24М FENCER D Військово-морської авіації Росії з високою ймовірністю був збитий українською ракетою класу "земля-повітря" (ЗРК) над північно-західною частиною Чорного моря в районі українського острова Зміїний", - йдеться у повідомленні.

Екіпаж, що складався з двох осіб, ймовірно, загинув. Знайти їх навіть не бралися, адже місцезнаходження та умови експлуатації зробили б російську пошуково-рятувальну місію надзвичайно складною.

Британська розвідка зазначає, що від літа 2023 року Росія продовжує здійснювати небезпечні повітряні ударні місії на цей острів. Ймовірно, це робиться скоріше з інформаційних міркувань, оскільки острів став символом українського опору, і Росія хоче продемонструвати, що вона може застосовувати силу по всьому Чорному морі.

Нагадаємо, командувач Повітряних сил Збройних Сил України Микола Олещук раніше повідомив, що російський бомбардувальник Су-24М в районі острова Зміїний під прикриттям винищувача Су-30СМ намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини. Успішну операцію зі збиття провело повітряне командування "Південь". Внаслідок потужних дій українського зенітного ракетного підрозділу ворожа "сушка" відправилася туди ж, куди й раніше російський корабель.

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