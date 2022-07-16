Британська розвідка: після відходу з Лисичанська ЗСУ змогли послабити наступ окупаційних військ

Після захоплення Лисичанська російським окупаційним військам не вдається легко продовжувати наступ на Донецьку область.

Після захоплення містна на Луганщині загарбники оголосили про "паузу в бойових діях", аби "поповнити бойові можливості".

Про це повідомили у розвідці Мноборони Великої Британії.

Втім, самі бої на лінії фронту не вщухали. Вони проводилися з меншою інтенсивністю. Наразі наступальн операції росіян "менші за розмахом і масштабом".

"Бойові дії на захід від Лисичанська зосереджені на Сіверську та Бахмуті. І це незважаючи на те, що російські війська зайшли на околиці Сіверська на початку тижня", - йдеться у повідомленні.

Натомість у розвідці наголошують на успіхах ЗСУ. Зокрема, йдеться про відбиття російських атак після того, як українська армія відійшла з Лисичанська, а лінію української оборони було скорочено та випрямлено.

"Це дозволило зосередити сили та вогонь проти зменшення російських атак і сприяло зменшенню наступу Росії", - наголошують у британському Міноборони.

Британці також наголошують, що тепер російські пропагандисти не вихваляються "успіхами", яких насправді і не було. Втім, навіть тоді розраховані ці фейки були для "внутрішньої аудиторії" як "демонстрація успіху", а також аби хоч якосб підняти морального дух солдатів РФ.

Як повідомлялося, російські війська, ймовірно, виходять із оперативної паузи, починаючи наземні наступи на північ від Слов’янська, на південний схід від Сіверська, навколо Бахмута та на південний захід від Донецька. Якщо оперативна пауза справді закінчилася, росіяни продовжать і розширять атаки в найближчі 72 години, кажуть в ISW.

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