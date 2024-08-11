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Британська розвідка показала супутникові знімки руйнувань у Бахмуті (фото)

Британська розвідка показала супутникові знімки руйнувань у Бахмуті (фото)

Вигляд руйнувань у Бахмуті 21 травня 2023 року зафіксував оператор дрона 93-ї ОМБр “Холодний Яр” / Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

З'явилися нові супутникові знімки руйнувань у Бахмуті.

Британська розвідка опублікувала супутникові знімки, які показують масштаби руйнувань в окупованому Бахмуті Донецької області.

"Останнє оновлення розвідки Міноборони (Великої Британії – Ред.) щодо ситуації в Україні – 11 серпня 2024 року. Руйнування в Бахмуті з моменту російського наступу на місто", – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважили, що школи, вокзал, житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура були значно пошкоджені або зовсім зруйновані.

Зруйнована росіянами школа у Бахмуті / © Twitter/Ministry of Defence
Зруйнована росіянами школа у Бахмуті / Фото: Twitter/Ministry of Defence
Зруйнована будівля залізничного вокзалу / ©
Зруйнована будівля залізничного вокзалу
Зруйновані житлові будинки / ©
Зруйновані житлові будинки

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