Британська розвідка показала супутникові знімки руйнувань у Бахмуті (фото)

З'явилися нові супутникові знімки руйнувань у Бахмуті.
Британська розвідка опублікувала супутникові знімки, які показують масштаби руйнувань в окупованому Бахмуті Донецької області.
"Останнє оновлення розвідки Міноборони (Великої Британії – Ред.) щодо ситуації в Україні – 11 серпня 2024 року. Руйнування в Бахмуті з моменту російського наступу на місто", – йдеться в повідомленні.
У розвідці зауважили, що школи, вокзал, житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура були значно пошкоджені або зовсім зруйновані.
Раніше повідомлялося, що РФ перекидає під Курськ війська, які мали посилити Покровський напрямок.
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