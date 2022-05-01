Британська розвідка попередила, що Росія націлена на тривалу окупацію Херсона, і назвала її мету

Британська розвідка попередила, що Росія націлена на тривалу окупацію Херсона, і назвала її мету

Росія націлена на тривалу окупацію Херсона.

Війська Росії, які варварськи напали на Україну 24 лютого і цинічно знищують її територію вже 67 днів, націлені незаконно окупувати Херсон у довгостроковій перспективі.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії у Twitter.

На думку розвідників, про це свідчить поява в Херсоні проросійської адміністрації та її заяви про "неможливість" повернення в Україну та перехід на російський рубль.

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"Після захоплення південного Херсона на початку березня Росія намагалася легітимізувати свій контроль над містом та прилеглими територіями шляхом встановлення проросійської адміністрації. Нещодавні заяви цієї адміністрації включають оголошення повернення під контроль України "неможливим" та оголошення про чотиримісячний перехід валюти з української гривні на російський рубль. Від сьогодні в Херсоні мають використовувати російський рубль", - кажуть британські розвідники.

Як припускають розвідники, мета тривалої окупації Херсона може пояснюватися, зокрема, просуванню військ на північ і захід і контролю Росією над незаконно анексованим українським Кримом.

"Ці заяви, ймовірно, свідчать про намір Росії зробити сильний політичний та економічний вплив у Херсоні у довгостроковій перспективі", - йдеться у щоденній доповіді розвідки.

Раніше російські окупанти встановили пам’ятник Леніну у Новій Каховці.

Нагадаємо, у тимчасово окупованій Каховці "влада" готує масштабне святкування 9 травня.

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