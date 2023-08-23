Британська розвідка повідомила про труднощі РФ з логістикою в анексованому Криму

Російські окупаційні війська після потужних ударів по понтонним мостам на пунктах пропуску "Чонгар" і "Генічеськ", змушені покладатися на один "довгий" маршрут в питанні своєї логістики у тимчасово анексованому Криму.

Про це повідомляє Міноборони Британії у своєму Twitter.

Аналітики наголошують, що наразі окупанти РФ продовжують наводити понтонні переправи на кордоні півдня України з окупованим Кримом.

Після потужних ударів, які реалізували ЗСУ по цих переправах в середині серпня, малоймовірно, що ця інфраструктура витримає навантаження важкою технікою та боєприпасами, які намагається передислокувати російська армія.

"Там утворилися вузькі місця. Це означає, що російські сили частково покладаються на довгу дорогу через Армянськ. Це додає додаткових труднощів логістичній мережі Росії на півдні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ЗСУ розповіли про логістичні проблеми росіян в Криму. Так, на півострові ускладнилася логістика, бо після атак по Кримському мосту шляхи постачання перевантажені. А для забезпечення військових потреб росіяни використовують ті самі напрямки, що і для цивільних.

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