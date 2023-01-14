Британська розвідка пояснила, чому РФ вивела близько десяти кораблів з Новоросійська

11 січня 2023 року група з щонайменше десяти кораблів Чорноморського флоту Росії (ЧФ РФ) вийшла з Новоросійської військово-морської бази.

Росія розосереджує Чорноморський флот і виводить частину кораблів з баз дислокацій. Ймовірна причина цього - загроза ударів.

Про це повідомляє британськая розвідка у Twitter.

11 січня з порту у Новоросійську вийшла група з щонайменше 10 кораблів. Ймовірно, Росія таким чином намагається розосередити флот.

"Враховуючи тип і кількість суден, які одночасно виходять у море, ці дії, ймовірно, є розосередженням флоту у відповідь на конкретну загрозу Новоросійську, яку, на думку Росії, вона виявила", - йдеться у повідомленні.

Розвідка зазначає, що вивід цих кораблів у море не є підготовкою до обстрілів України крилатими ракетами. Також малоймовірною є версія про підготовку до десантних операцій.

"Малоймовірно, що російський флот готується до проведення десантно-штурмових операцій. ЧФ значною мірою залишається зацикленим на сприйнятті загроз з боку України і продовжує надавати пріоритет захисту сил замість наступальних або патрульних операцій", - заявили розвідники.

Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес висміяв Чорноморський флот, назвавши його "флотилією берегової оборони".

"А хвалений Чорноморський флот Росії - це трохи більше, ніж флотилія берегової оборони", - поіронізував міністр оборони Британії.

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