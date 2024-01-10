Британська розвідка пояснила, чому росіяни скидають бомби на власні міста

Росія зіткнулася з проблемами від недостатньої підготовки своїх льотчиків, які випускають ракети по власних позиціях.

За минулий тиждень російська авіація двічі випустила авіаційні боєприпаси по власних позиціях та окупованих містах України, де перебувають російські військові.

Про це повідомляє розвідка Міністерства оборони Великобританії у Twitter.

Так, сам росіяни визнали, що 2 січня один із їхніх літаків випустив боєприпас, що розгромив дев'ять житлових будинків у Петропавлівці у Воронезькій області РФ.

Руйнування у Воронезькій області внаслідок падіння російської ракети / Колаж: ТСН.ua

Другий інцидент стався 8 січня зі скиданням некерованого боєприпасу ФАБ-250 над окупованим містом Рубіжне Луганської області в Україні. Цей випадок також підтвердив окупаційний ватажок міста. Обидва випадки сталися під час бойових вильотів російських літаків.

За даними британської розвідки, раніше, 20 квітня 2023 року, російський літак Су-34 також здійснив "аномальне скидання авіаційних боєприпасів" над містом Білгород у Росії.

"Схильність Росії до інцидентів з боєприпасами, що досі триває, ймовірно, посилюється недостатньою підготовкою і втомою екіпажу, що призводить до поганого виконання тактичних дій під час місій", - зазначають у Міноборони Британії.

Удар окупантів по власному селі у Воронезькій області

Після "прильоту" 2 січня російські пабліки повідомляли, що внаслідок повітряного удару в селі Петропавлівка Воронезької області загинули 11 людей, із них троє дітей. Ще 21 особа постраждала.

Водночас місцевий губернатор Олександр Гусєв повідомив лише про 4 постраждалих. За його словами, у селі доведеться відбудувати 9 будинків, а також відремонтувати школу, клуб та будівлю адміністрації.

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