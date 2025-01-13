Британська розвідка пояснила, чому у грудні стало менше атак "Шахедів"

Російські війська у грудні 2024 року запустили близько 1700 дронів-камікадзе різного типу по території України. Це значно менше, ніж окупанти запускали раніше.

Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії.

"У грудні 2024 року Росія запустила приблизно 1700 дронів-камікадзе різних типів по Україні, що менше за загальну кількість у листопаді, яка становила 2300. Це був перший випадок зниження загальної кількості від квітня 2024 року", - йдеться у повідомленні.

У розвідці Британії припускають, що на обстріли вплинули погодні фактори. Це, зокрема, підтверджується кількома ночами хвиль понад 100 дронів-камікадзе, які слідували за періодами особливо низької або нульової активності.

За даними британської розвідки, різні чинники можуть впливати на місячні показники запусків як у більший, так і в менший бік, "однак залишається вірогідність того, що Росія зможе підтримувати кількість, що перевищує принаймні 1500 на місяць".

Раніше повідомлялося, що росіяни скоротили кількість штурмів на фронті. Більше про це читайте у новині.

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