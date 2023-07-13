Британська розвідка про "вибухові авто" росіян: начиняють тротилом і пускають на самохід

Окупанти почали дедалі частіше використовувати так звані "вибухові тарани", які роблять зі старих БМП. Такий спосіб вигадали "кадирівці".

Російські військові, ймовірно, використовують на фронті застарілі броньовані автомобілі як саморобні вибухові пристрої (СВП). Окупанти начиняють їх кількома тоннами вибухівки, виводять на напрямок і вистрибують з авто, поки воно не влучає в ціль.

Про це йдеться у щоденному звіті Міністерства оборони Британії 13 липня.

Більшість випадків використання росіянами СВП було зареєстровано в районі Мар’їнки поблизу Донецька, і це почалося через кілька днів після того, як на цю територію прибули "кадирівці".

"Існує реалістична можливість того, що чеченські сили є ініціаторами цієї тактики", - кажуть у британській розвідці.

Зазначається, що частина "кадирівців" мають навички використання саморобних вибухових пристроїв ще від чеченських війн 1990-х років. Також повідомлялося, що чеченці, які воюють за Україну, виготовляли подібні СВП у січні 2023 року.

"Більшість російських СВП майже напевно здетонували ще до того, як досягли своєї цілі через комбінацію протитанкових мін і прямого вогню, що ставить під сумнів життєздатність цих засобів", - кажуть у Міноборони Британії.

Однак ці саморобні "боєприпаси" спричиняють надзвичайно сильні вибухи, які все ще можуть мати психологічний вплив на сили, що обороняються.

Нагадаємо, засновник розслідувального гурту Conflict Intelligence Team Руслан Левієв розповів, що "кадировці" ніколи не беруть участі у реальних боях, але при цьому активно піаряться в соцмережах та знімають постановочні відео. Їх береже Рамзан Кадиров "для інших" цілей, зокрема, ймовірно, для власної безпеки.

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