Британська розвідка проаналізувала удар ЗСУ по найбільшій нафтобазі у Криму

7 жовтня 2024 року Україна завдала удару по Феодосійському морському нафтовому терміналу в Криму. Він є найбільшим об’єктом такого типу на окупованому півострові.

Розвідка Великої Британії проаналізувала атаку та назвала основні цілі України на півостров.

За даними британської розвідки, українські удари продовжують поступово послаблювати російські військові можливості на Кримському півострові.

"До низки цілей, за якими було завдано ударів 2024 року, також входили системи ППО, аеродроми, командні центри, військово-морські об'єкти, логістичні об'єкти та міст через Керченську протоку", - зазначають у міноборони Британії.

Серед уражених об'єктів: аеродроми, командні центри, нафтобази та Кримський міст.

Нагадаємо, Генштаб України підтвердив, що 7 жовтня 2024 року була атака по Феодосійському морському нафтовому терміналу в тимчасово окупованому Росією Криму.

Раніше цей термінал був обстріляний українськими безпілотними літальними апаратами у березні 2024 року.

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