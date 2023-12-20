Британська розвідка прокоментувала ймовірність масштабного прориву окупантів на фронті

Наприкінці листопада 2023 року Україна прискорила фортифікаційні споруди на ключових напрямках.

Ситуація на фронті є стабільною. Малоймовірно, що Росія зможе здійснити масштабний прорив на полі бою.

Про це повідомляє Міністерство оборони із посиланням на розвідку.

"Останніми тижнями Україна мобілізувала спільні зусилля для покращення польових укріплень, оскільки її сили повертаються до більш оборонної позиції вздовж більшої частини лінії фронту", - йдеться у повідомленні.

Західна розвідка наголошує, що наприкінці листопада 2023 року Україна прискорила фортифікаційні споруди на ключових напрямках після закликів президента України Володимира Зеленського. Зокрема, зазначається, що на кордоні з Білоруссю Україна укріпилася за допомогою "зубів дракона", колючого дроту та протитанкових ровів.

"Росія продовжує локальні варіанти наступу в кількох секторах, але окремі атаки рідко перевищують розмір взводу. Великий прорив Росії малоймовірний, і в цілому фронт характеризується статистикою", - додали розвідники.

Нагадаємо, за інформацією українських військових, окупанти намагаються перерізати "дорогу життя" до Авдіївки.

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