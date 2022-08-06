Британська розвідка: росіяни концентруються на півдні, очікують контрнаступ України

З Донбасу на південний захід вирушили колони російських військових вантажівок, танків, буксируваної артилерії та іншого озброєння. Крім того, в анексованому Криму окупанти розгорнули батальйонні тактичні групи чисельністю від 800 до 1000 військовослужбовців. Ймовірно, їх будуть використовувати для підтримки російських військ у Херсонській області.

Про це повідомляють у розвідці Міністерства оброни Великої Британії.

Зазначається, що 2 серпня до Криму перекинуто нову БТГ, а також передислокують БТГ зі складу Східного угруповання військ. Ймовірно, найближчими днями їх також відправлять до окупованої Херсонської області.

У розвідці також наголошують, що тхніка переміщується з окупованих Росією Мелітополя, Бердянська, Маріуполя та з материкової частини Росії через Керченський міст до Криму.

У Міноборони зауважують, що ЗСУ частіше зосереджують свої цілі на мостах, складах боєприпасів і залізничному сполученні в південних областях України. Цілі включають стратегічно важливу залізничну гілку, яка пов'язує Херсон з окупованим Росією Кримом, щоб спробувати вплинути на здатність Росії поповнити запаси.

"Російська війна проти України ось-ось увійде в нову фазу, коли найважчі бої перемістяться на лінію фронту довжиною приблизно 350 км, що тягнеться на південний захід від Запоріжжя до Херсона, паралельно річці Дніпро", - наголошують у розвідці Британії.

Нагадаємо, розпочалася 164 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню.Окупанти ведуть наступальну операцію Донецькому напрямку. Детальніше про ситуації на фронті станом на ранок 6 серпня - у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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