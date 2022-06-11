Британська розвідка: Росії бракує сучасних ракет, окупанти використовують застарілі і неточні

Російська армія відчуває нестачу сучасних ракет.

Через брак більш точних і сучасних ракет війська держави терористки використовують застарілі та неефективні. часто це призводить до побічних руйнувань та жертв серед мешканців мирних населених пунктів.

Про це повідомляє розвідка МіноборониВеликої Британії.

Зазначається, що від квітня російські середні бомбардувальники, ймовірно, запустили десятки важких протикорабельних ракет Х-22 1960-х років випуску по наземних цілях. Ці 5,5-тонні ракети були в першу чергу призначені для знищення авіаносців за допомогою ядерної боєголовки.

"Коли їх використовують для наземного нападу зі звичайною боєголовкою, то вони дуже неточні. Саме тому можуть спричинити значні побічні руйнування і жертви серед цивільного населення", - зазначають у розвідці.

У британському відомстві наголошують, що "українська протиповітряна оборона все ще стримує її тактичну авіацію від нанесення ударів по більшій частині країни".

За даними розвідки Британії, станом на 10 червня російські війська не просунулися на південь Сєвєродонецька. Інтенсивні вуличні бої продовжуються.

"Обидві сторони, ймовірно, зазнають великих втрат. Росія масово веде вогонь своєю артилерією та авіацією, намагаючись знищити оборону України", - наголошують фахівці.

Нагадаємо, розпочалася 108 доба протистояння російському воєнному вторгненню. Окупанти зосереджують зусилля у наступі на Слов'янськ і проводять штурм у Сєвєродонецьку. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 11 червня.

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