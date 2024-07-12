Британська розвідка розкрила значні втрати у російській армії за останні два місяці

Росія втратила вбитими та пораненими понад 70 тисяч осіб особового складу за останні два місяці.

Середньодобові втрати жителів Росії (убитими та пораненими) в Україні у травні та червні 2024 року збільшилися до максимумів від початку війни – 1262 та 1163 відповідно.

Про це повідомила розвідка Міністерства оборони Британії.

Як зазначається у зведенні, загалом Росія втратила вбитими та пораненими понад 70 тисяч осіб особового складу за останні два місяці.

За даними британської розвідки, зростання втрат відображає відкриття Росією нового фронту в Харківській області за умови збереження попереднього темпу наступальних операцій уздовж лінії фронту. Хоча цей новий підхід посилив тиск на лінію фронту, ефективна оборона України та відсутність російської підготовки знижують здатність Росії використовувати будь-які тактичні успіхи попри спроби ще більше розтягнути лінію фронту.

"Рівень втрат у Росії, найімовірніше, продовжить перевищувати 1000 осіб на день протягом наступних двох місяців, оскільки Росія продовжує намагатися перевершити українські сили за масою", — зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, загальні бойові втрати російських окупантів на 12 липня становлять 556 650 осіб. Протягом минулої доби, 11 липня, знищено ще 1030 загарбників.

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